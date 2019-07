Jaouad Tougane, o maratonista marroquino que usa a velocidade para... roubar

O marroquino Jaouad Tougane é por estes dias um dos nomes mais falados no seio do atletismo espanhol... mas não propriamente pelas melhores razões. É que, para lá de usar as suas qualidades para fazer grandes marcas nas pistas e estradas espanholas, o atleta de 30 anos dedicava-se também a roubar espaços comerciais da região de Valência, algo que levou mesmo o seu clube, o Club de Atletismo Playas de Castellón, a expulsá-lo da equipa.De acordo com a imprensa espanhola, citando fontes policiais, Tougane terá sido apanhado a roubar em espaços comerciais em três ocasiões nas últimas semanas, mas nunca acabou detido pelas autoridades, pois os bens que havia furtado não superavam os 400 euros (o valor limite para o delito leve por roubo), pelo que seria posteriormente colocado em liberdade.Detentor de melhores marcas de 2:13:35 horas à maratona (conseguidos em 2018) ou 1:02:19 horas à 'meia', o atleta marroquino fazia efetivamente uso da sua velocidade para conseguir ser bem sucedido nos seus crimes, tanto para roubar em estabelecimentos comerciais, mas também para efetuar roubos de carteiras e bolsas nas ruas de Valência.Quanto ao seu futuro pouco se sabe, mas o facto de ter estado envolvido nestes crimes poderá ter deitado por terra um dos seus maiores sonhos: estar presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.