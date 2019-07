Sabe quanto tempo demora Marc Márquez a correr 10 quilómetros?

Estamos habituados a vê-lo a acelerar nas pistas do Mundial de MotoGP, na maior parte das vezes isolado do resto do pelotão, mas Marc Márquez também parece ser dono de uma condição física que lhe permite fazer bons resultados também na corrida.Este fim de semana, por exemplo, o piloto da Honda juntou-se à prova solidária Allianz Night Run Barcelona, disputada no Circuito de Montmeló, fazendo os 10 quilómetros de corrida em 37:47 minutos. Um registo bem interessante por parte do líder do Mundial, que nesta prova correu sempre ao lado do seu irmão Álex, também ele finalizando com um tempo de 37:47, a um ritmo médio de 3:47 minutos por quilómetro. No ano passado, refira-se, Márquez e Álex correram esta mesma prova em 39:31 De notar que esta corrida foi dinamizada pelo próprio Marc Márquez, em conjunto com a Allianz, revertendo dois euros de cada inscrição para os projetos das Aldeias de Crianças SOS. No total, mais de seis mil euros foram angariados.