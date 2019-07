Adidas dedica Ultraboost especial ao Manchester United

Se é fã dos Ultraboost da Adidas e, para mais, também aprecia futebol e o Manchester United em particular... então estas sapatilhas são para si. Lançada em edição especial, a mais recente versão do mítico modelo da marca alemã assinala a conquista da primeira Taça de Inglaterra por parte dos red devils (em 1909), numa versão na qual são bem evidentes os pormenores alusivos ao emblema de Old Trafford.





À venda a partir de 25 de julho em lojas específicas e também nos espaços de venda oficiais do Manchester United, este Ultraboost terá um preço de lançamento de 179 libras (200 euros).Contacte-nos através do email: