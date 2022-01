André Rodrigues e Gemma Arenas vencem Ultra Trilhos dos Abutres

O português André Rodrigues e a espanhola Gemma Arenas venceram este sábado a 11.ª edição do Ultra Trilhos dos Abutres, uma prova de 50 quilómetros com cerca de 2.500 metros de desnível positivo que teve como pano de fundo a zona da Serra da Lousã e que contou com a presença de cerca de 650 atletas nacionais e internacionais.Na prova masculina, André Rodrigues venceu em 4:35.32 horas, deixando Miguel Arsénio a 9.55 minutos e o espanhol Mário Olmedo a 17.29 min. Quanto à prova das senhoras, a espanhola Gemma Arenas confirmou o favoritismo ao ganhar em 5:49.46 horas, cruzando a linha de meta com praticamente 25 minutos de avanço para Ercília Machado, que na estreia entre a elite do trail running nacional se mostrou em grande nível a ponto de ser a melhor representante lusa. Lucinda Sousa completou o pódio, a 28.21 min. da vencedora.No domingo completa-se o programa, com o "Trail Trilhos dos Abutres", corrida intermédia do evento com a distância 30 quilómetros e 1.500 metros de desnível acumulado positivo, e os "Mini Trilhos dos Abutres", com a distância aproximada de 21 quilómetros e 835 metros de desnível acumulado positivo.