André Rodrigues e Inês João sagram-se campeões nacionais de Trail Ultra

André Rodrigues e e Inês João sagraram-se este fim de semana campeões nacionais de Trail Ultra, ao vencerem de forma clara o Vouga Trail, em Sever do Vouga, uma prova com 55 quilómetros e cerca de 2.500 metros de desnível que juntou no percurso, com passagens serras da Freita, do Arestal e do Ladário, mais de três centenas de atletas.Na prova masculina, André Rodrigues triunfou em 4:56.20 horas, superiorizando-se a Miguel Arsénio, que terminou a 6.52 minutos (5:03.12). Fechou o pódio Bruno Silva, com 5:07.20, à frente de Hugo Gonçalves (a 12 minutos do vencedor) e João Cruz, a 23.31. Quanto às senhoras, Inês João concluiu o percurso em 6:02.21 horas, cruzando a linha de meta com uma vantagem de 5.44 minutos para Ercília Machado e 9.15 para Cristina Arreiol. Seguiram-se na tabela Vera Bernardo (a 22.44) e Nádia Casteleiro (a 24.10).Do ponto de vista coletivo, o EDV - Viana Trail foi campeão nacional masculino, beneficiando das classificações de André Rodrigues (1.º), Miguel Arsénio (2.º) e do espanhol Mario Olmedo Sancha (5.º). Em segundo lugar ficou o Furfor Running Project, com Bruno Silva (3.º), Hugo Gonçalves (4.º) e Carlos Ferreira (7.º), e em terceiro o OCS - Arrábida Trail Team, com Ricardo Carreira (12.º), Marcelo Graça (14.º) e Tiago Romão (17.º). Na classificação feminina de clubes o primeiro lugar foi para o Saca Trilhos Anadia, com Inês João (1.ª), Nádia Casteleiro (5.ª) e Joana Franca (14.ª), à frente do Olímpico Vianense, com Lucinda Sousa (6.ª), Carla Pereira (8.ª) e Célia Neto (11.ª). O OCS – Arrábida Trail Team completou o pódio, com Ercília Machado (2.ª), Sofia Roquete (12.ª) e Carla Santos (28.ª).Para lá da prova principal, que serviu para definir os campeões e contou com cerca de 300 atletas, o fim de semana em Sever do Vouga foi uma verdadeira festa do trail, com a presença de um total de 2.000 atletas entre as restantes cinco provas do programa - Vouga Trail Ultra (55 quilómetros), Vouga Trail Longo (37 km), Vouga Trail (27 km), Vouga Mini Trail (17 km), Caminhada Vouga e Vouga Kids -, num evento organizado pela Associação AZtrail, em parceria com o Município de Sever de Vouga.