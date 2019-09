André Rodrigues entre os favoritos do Trail Pirineu

Decorre já no próximo fim de semana, entre 4 e 6 de outubro, a edição deste ano do Salomon Ultra Pirineu, um evento que reúne alguns dos melhores atletas do Mundo, divididos pelas cinco provas do programa: Ultra (94 quilómetros), Trail (56k), Sky (36k), Mitja (19k) e Nit (Quilómetro vertical).Destas cinco provas, as novidades são o Sky Pirineu e Trail Pirineu, sendo que esta última, de 56 quilómetros com 2,800 metros de desnível positivo, contará com a presença do português André Rodrigues, um atleta apontado pela organização como um dos favoritos a vencer, a par de Tòfol Castanyer. Para lá do atleta da Prozis, estarão também à partida nestes 56 quilómetros mais cinco portugueses.Para lá do sexteto na Ultra, estarão presentes ainda mais 39 atletas portugueses: 22 no Ultra Pirineu (94 quilómetros com 6,200 metros de desnível) e 17 no Sky Pirineu (36k com 2,600 metros de desnível).