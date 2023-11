As apostas da Merrell para o outono-inverno no trail running

Numa altura em que a corrida na natureza ou trail running se vem tornando numa das atividades que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos em todo o mundo, também em Portugal essa nova 'febre' tem ganho destaque. E isso faz também com que as marcas se esforcem para colocar no mercado mais oferta e melhores modelos. É o caso da Merrell, uma marca de referência para atividades outdoor, que apresenta esta semana algumas das suas principais apostas, que poderá conhecer nas imagens acima e, de uma forma mais detalhada, nas linhas abaixo.Com base no sucesso de um dos modelos de trail running mais populares da Merrell, os, a novíssima versão 5 é um dos grandes destaques da estação ao atualizar este bem-sucedido modelo, elevando-o a novos patamares. Nesta mais recente versão, o peso é reduzido para menos de 300 gramas, e a zona do calcanhar foi esculpida em detalhe para um melhor conforto e menos deslizamento. Desenhado a pensar nos amantes de velocidade em trilhos, os Agility Peak 5 estão disponíveis em diversas conjugações de cores e vão ser os seus próximos ténis de trail preferidos, para manter o conforto em qualquer condição, e até para conjugar com os seus looks de inverno para o dia a dia.O Merrell Test Lab (MTL) é um projeto da Merrell que combina design de ponta, materiais e tecnologias inovadoras e milhares de horas de testes, feedback e validação de atletas profissionais. O resultado são os modelos MTL que correspondem ao segmento de topo pensado para atletas de elite e concebidos para se adaptarem a todos os desafios.Nesta estação osestão de regresso aos trilhos. Eleitos pela revista Time como uma das melhores inovações de 2022, os MTL Long Sky 2 são construídos num tecido leve e resistente, com tecnologia FloatPro Foam para um ajuste perfeito, uma sola intermédia com amortecimento e uma sola Vibram MegaGrip® para uma tração otimizada, mesmo em trilhos mais difíceis. Ideais para distâncias até 40 km, estes modelos vão levantar voo nos trilhos.Já para distâncias mais curtas (até 20 km), mas com muita potência e velocidade, osda Merrell regressam também nesse outono-inverno como o modelo de corrida de topo mais leve e mais rápido que a Merrell alguma vez desenhou. Com uma placa BZM-8 desenhada para melhorar a performance, estabilidade e proteção, corra mais rápido nesta estação com os MTL Skyfire.A MERRELL está à venda em www.merrell.pt e nas lojas MERRELL da Rua do Ouro (nº277) - Lisboa e nos Centros Comerciais Amoreiras, Braga Parque, Colombo, Ubbo, Fórum Almada, Norte Shopping, Alegro Montijo e nas melhores lojas multimarca do país.