ASICS lança Fuji Speed 2 para dar ainda mais velocidade aos trails

Num mês de agosto que será marcado pelo regresso dos entusiastas do trail ao Ultra-Trail du Mont-Blanc, a ASICS lançou esta semana no mercado uma grande aposta para quem gosta de desafiar-se nos trilhos e não quer prescindir da performance.Depois da primeira versão ter feito sucesso, a marca japonesa apresenta agora as FUJI SPEED 2, umas sapatilhas que se destacam por terem uma placa de fibra de carbono no comprimento total da meia-sola, o que, aliado com a espuma FF BLAST PLUS, garante uma corrida mais rápida e, também, uma sensação de retorno de energia superior. No modelo inicial, refira-se, a placa na meia-sola era de PEBAX e a espuma era uma FlyteFoam 'normal'.Com 243 gramas no modelo masculino e 212g no feminino - estão ligeiramente mais pesadas -, estas novas FUJI SPEED 2 surgem inspiradas nas Magic Speed, um modelo de estrada que desde 2021 tem ganho cada vez mais fãs, pela sua capacidade de render a ritmos rápidos e manterem a estabilidade e conforto. Nesta inovação, a ASICS decidiu levar um pouco dos 'ensinamentos' desse modelo para os trilhos, permitindo que quem se aventura na montanha possa também almejar a correr mais rápidos sem nunca comprometer a estabilidade e segurança a cada passada.No capítulo das inovações destaca-se também a zona superior, agora com uma malha mais leve e que usa um composto que absorve melhor a humidade no pé, o que permite que este se mantenha fresco e seco. Por fim, na sola temos uma vez mais o composto ASICSGRIP, o mais avançado da marca japonesa.Lançada em conjunto com as sapatilhas FUJI SPEED 2 está a última coleção de vestuário FUJITRAIL, onde se destaca o Casaco FUJITRAIL e ainda o top e os calções FUJITRAIL. Toda a coleção apresenta elementos refletores para ajudar a aumentar a visibilidade em condições de pouca luminosidade.