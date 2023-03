ASICS renova Gel-Trabuco para a sua 11.ª versão

A ASICS apresentou esta quinta-feira a 11.ª evolução do tradicional e conceituado modelo GEL-Trabuco, as sapatilhas de referência da marca para o mercado do trail. Equipadas com a espuma FlyteFoam Blast, as GEL-Trabuco 11 contam com várias características protetoras, de forma a tornarem a experiência do corredor em algo ainda mais prazeroso.As novidades passam pela integração da tal espuma de meia sola FlyteFoam Blast - utilizada em grande parte dos modelos de estrada -, mas também pelo 3D Space Construction, que tornam esta sapatilha mais amortecedora e estável do que o modelo anterior. De resto, as Trabuco 11 contam ainda com uma placa na zona do antepé para proteger de pedras afiadas e ainda uma zona superior sobreposta para proteger o resto do pé de detritos. Nota ainda para a sola ASICSGRIP, que oferece uma tração e durabilidade superior.Em comparação com o Trabuco 10, esta nova versão está mais leve (300 gramas contra as 305 do modelo anterior), apresentando também um perfil mais alto (22mm/14mm, contra 20mm/12mm), apesar do drop continuar a ser de 8mm. Em termos de preço, as GEL-Trabuco 11 estão disponíveis por 160 euros.