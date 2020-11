Bart Przedwojewski e Maude Mathys vencem Golden Trail Championship

O polaco Bart Przedwojewski e a suíça Maude Mathys venceram este domingo a grande final das Golden Trail Series, que durante os últimos cinco dias levaram à ilha do Faial, nos Açores, os melhores atletas do mundo de trail. Líderes à partida da última etapa, que tal como a anterior teve de ser alterada por causa das condições meteorológicas adversas na zona mais alta da tirada, tanto o polaco como a helvética foram os segundos do dia, mas a vitória não lhes escapou.





Comandante à partida da jornada com uma vantagem de 8.54 minutos para Jim Walmsley, o polaco viu o norte-americano fugir-lhe bem cedo na etapa, mas nunca pareceu com a liderança verdadeiramente ameaçada. Acabaria por cruzar a linha de meta em segundo, a perder cerca de dois minutos para Walmsley, que se despediu dos Açores com uma vitória depois de uma prova marcada pela regularidade e progressão dia após dia. A completar o pódio ficou o francês Frédéric Tranchand, que aproveitou da melhor forma uma jornada menos positiva de Elhousine Elazzaoui para trepar duas posições na classificação e chegar ao degrau mais baixo do pódio - pelo meio conseguiu ganhar a Stian Angermund uma posição.Já na senhoras a história foi relativamente similar pelo menos nas contas do triunfo final. Mathys entrou em ação com uma vantagem relativamente segura e, apesar de ter sido segunda na etapa a 1.30 minutos de Rachel Drake, nunca pareceu em perigo o seu estatuto de vencedora final. Especialmente porque o dia foi um desastre para a sua mais direta concorrente Tove Alexandersson. Vicelíder a 5 minutos de Mathys no arranque da jornada, a sueca fez apenas 10.º, perdeu 15 minutos para a vencedora da tirada e não só perdeu o segundo posto como caiu para quarto, ultrapassada por Drake e Blandine L'Hirondel.No que a portugueses diz respeito, na etapa o melhor foi Dário Moitoso, que depois de uma tirada de sábado para esquecer conseguiu reerguer-se das cinzas e ser 17.º, a 20.44 minutos do mais rápido. Ainda assim, o estatuto de melhor atleta luso na classificação final foi mesmo de Bruno Silva (27.º na etapa de hoje), que conseguiu fechar a prova no 26.º posto da geral, a 1:22.23 horas do vencedor. Já Moitoso fechou em 34.º, a 1:42.20 horas, Bruno Sousa em 38.º, Ruben Veloso em 43.º e Romeu Gouveira em 46.º.Já nas senhoras, Inês Marques confirmou a sua tendência de progressão, conseguindo ser 17.ª na etapa, a 31.57 da vencedora, um resultado que lhe permitiu saltar para o top-20, ao ascender duas posições até ao 20.º posto. Já Ester Alves, também da Salomon Suunto Caravela, foi 27.ª e conseguiu fechar no 30.º posto da geral, duas posições à frente de Mariana Machado.