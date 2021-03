Batalha recebe Campeonato Nacional de Trail a 11 de abril

A Batalha vai ser palco da edição deste ano do Campeonato Nacional de Trail, a 11 de abril, com a disputa de uma exigente prova de 35 quilómetros - nos Trilhos do Pastor -, com 1.600 metros de desnível positivo pela Serra d’Aire e Candeeiros e região envolvente e com partida e chegada na aldeia da Pia do Urso.





Constituída maioritariamente por trilhos técnicos, estradões e carreiros nas serras e vales do Parque Natural das Serras d' Aire e Candeeiros e do maciço calcário estremenho, a prova irá desafiar os atletas a passar por locais únicos como a Pia do Urso e respetivo Eco Parque Sensorial, o Reguengo do Fetal, o Buraco Roto, a aldeia milenar de Alqueidão da Serra ou a Escarpa de Falha do Reguengo do Fétal.O evento foi apresentado este fim de semana numa conferência de imprensa que contou com a participação de João Paulo Rebelo (Secretário de Estado de Estado da Juventude e do Desporto), Paulo Batista Santos (Presidente da Câmara Municipal da Batalha), Jorge Vieira (presidente da Federação Portuguesa de Atletismo) e Rui Pinho (Presidente da ATRP – Associação de Trail Running de Portugal), na qual foi enaltecido o crescimento recente da modalidade.Por parte de João Paulo Rebelo, foi reconhecido o papel da ATRP "pela afirmação que tem vindo a fazer do trail running", numa declaração na qual aproveitou para colocar o atletismo (onde se insere o trail) como uma "modalidade importante e transversal às diversas fases da vida". "E o Governo reconheceu isso desde o início desta pandemia, permitindo desde o primeiro estado de emergência a continuação da prática da corrida dada a importância para manter a boa forma física e a sanidade mental", frisou.Jorge Vieira, por seu turno, realçou que a integração do trail running na FPA tornou a modalidade ainda maior, prometeu tudo fazer para "continuar a aprofundar a relação" com a ATRP e deixou um desafio para o futuro: "Queremos fazer do atletismo a modalidade com mais federados no país".Já Rui Pinho afirmou que o Campeonato Nacional de Trail "é uma oportunidade de promover a modalidade, de fomentar hábitos de vida saudável e de promover o território e a economia".Por fim, Paulo Batista Santos falou numa "modalidade importante para o país, para o território e para as pessoas". "Através desta competição, queremos fomentar a prática da modalidade no concelho, que está muito associada ao turismo de natureza, promover hábitos de vida saudável e dar a conhecer o espaço e o território do concelho", afirmou na apresentação da prova, que decorreu no Eco Parque Sensorial da Pia do Urso.