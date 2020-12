Carlos Sá Nature Events organiza Trail Camp com Pau Capell

Figura de proa do trail internacional, o espanhol Pau Capell será presença ilustre no primeiro Trail Camp organizado pela Carlos Sá Nature Events. O evento, a realizar-se entre os 11 e 14 de março do próximo ano, será levado a cabo no Parque Nacional Peneda-Gerês, estando ainda prevista a presença de outros atletas de elite.





Será uma oportunidade de ouro para os entusiastas do trail fazerem um mini-estágio nos trilhos do TransPeneda-Gerês com a orientação de um atleta que tem como grandes destaques no seu currículo as vitórias no Ultra Trail do Mont-Blanc (2019) e ainda no Ultra Trail World Tour (2018 e 2019)As inscrições, abertas desde o dia 13 de dezembro no site da Carlos Sá Nature Events , custam 250€ para os atletas já inscritos no TPG 2021 e 300€ para os restantes. Neste valor estão incluídos o seguro, o transfer de e para aeroporto do Porto, alojamento e refeições, assim como a visita a museus e locais históricos de Melgaço. Por outro lado, no programa deste Trail Camp constam, para lá de três etapas nos trilhos, duas palestras motivacionais e de formação com atletas de elite presentes, assim como sorteio de material entre todos os participantes.