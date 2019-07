É assim que Hélio Fumo treina para as suas provas

No início deste mês, antes de ter vencido no último fim de semana o Caldas Ultra Trail (uma prova de 46 quilómetros que completou em 4:07:11 horas), o atleta português de trail Hélio Fumo recorreu à sua página de Facebook para matar a curiosidade dos seus fãs, partilhando a cada dia um exemplo de uma semana de treinos.





Para lá dos dados partilhados, que tantas vezes são colocados no segredo dos deuses pelos atletas, Fumo partilhou também várias dicas, as quais poderá ler no seu Facebook Manhã - 10km (em 31:08 minutos, a um 'pace' médio de 3:00/km)Tarde - 1 hora de coreManhã - 20km (em 1:23 horas, a 4:11/km) + 8×100m (pequenos sprints a 80% da nossa capacidade atual)Tarde - 30 minutos de ginásio (exercícios de pouca carga e mais repetições) + 45 minutos de Bodybalance10k de aquecimento5x50 metros sprintrampas 15x200metros2km retorno a calmaNota: intervalo é o retorno ao ponto de partida e a inclinação é de cerca de 10/15%Manhã - 1h30 de corrida (22k, a 4:05/km) + 8×100 + 30 minutos de core + 15 minutos de alongamentos.Tarde - 10km soft na passadeiraManhã - 2h15 (34k, a 3:58/km) + 8x100metrosTarde - 30 minutos de alongamentosManhã - Treino longo em Sintra, com cerca de 3 horas e um desnível positivo mínimo de 1000 metros. "Confortável, com objectivo de abordar algumas subidas longas e praticar descidas técnicas, experimentar alimentos que possamos utilizar em competição e ver como nós sentimos."Tarde - 30 minutos de alongamentos + 15 minutos de core14 horas145 quilómetros29 retas3500 D+