Equipa Salomon Suunto apresentada com novo patrocinador

Com um dos grandes objetivos do ano ao virar da esquina - a grande final do Golden Trail Championship - foi na semana passada apresentada a equipa Salomon Suunto para a nova temporada, agora com um novo patrocinador. Trata-se da companhia de seguros Caravela, que agora passará a estar na 'pele' da equipa formada por Ester Alves, Armando Teixeira, Romeu Gouveia, Tiago Cantante Romão e Inês Marques. A oficialização deste acordo foi feita na quinta-feira, numa cerimónia realizada em Lisboa na qual estiveram presentes os cinco atletas e também representantes tanto da nova patrocinadora como da Salomon Suunto, que aproveitaram naturalmente para destacar a importância e razão desta ligação.





"Estamos muito orgulhosos por ter a oportunidade de dar o nosso nome a uma equipa de trail portuguesa, um desporto que está a ganhar cada vez mais terreno em Portugal e no mundo. Esta associação destaca-se não só pela importância de levarmos uma vida plena e saudável, mas sobretudo pela capacidade desta equipa representar os bons hábitos desportivos que pretendemos promover junto dos nossos clientes e de todos os portugueses. Em plena pandemia, como uma nova realidade, a Caravela acredita que é possível manter estes hábitos, cumprindo todas as recomendações definidas pela DGS", explicou Luís Cervantes, Presidente do Conselho de Administração da Caravela.Do lado da Salomon, é com natural satisfação que esta ligação é assinalada. "Unimo-nos num projeto de futuro com uma marca que se pauta pelos mesmos valores da Salomon e da Suunto. Juntos com a Caravela Seguros, vamos amplificar ainda mais uma cultura de Outdoor com respeito pela natureza que proporcione a todos um futuro melhor, mais sustentável. Com a nossa equipa de trail, vamos continuar a promover o desporto para todos, o fairplay, a aventura, a felicidade e uma mensagem de saúde para toda a vida", referiu Bárbara Sá, Area Sales Manager Portugal da Salomon.Elementos fulcrais neste projeto, os cinco atletas da equipa mostram-se também entusiasmados com a nova ligação, que segundo a opinião de Ester Alves, recente vencedora dos 100k do Estrela Açor, mostra que o "trail em Portugal está no bom caminho". Uma opinião partilhada pelos seus pares, que no fim de semana terão oportunidade de se mostrarem ao mundo nas Golden Trail Series, nos Açores - apenas Tiago Cantante Romão não estará presente -, uma prova onde estarão as principais estrelas internacionais da modalidade.