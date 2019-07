Ester Alves soma quarta vitória na Maratón Sierra Nevada

A portuguesa Ester Alves, da Salomon Suunto Portugal, venceu no fim de semana pela quarta vez consecutiva a Maratón Sierra Nevada, uma prova de 40 quilómetros com um desnível acumulado de 4000 metros. A atleta lusa, de 37 anos, cruzou a linha de meta em 5:07 horas, logo à frente da também portuguesa Joana Esperanço, ao passo que Eva Sayago foi terceira, a onze minutos da dupla portuguesa."Sou sempre bem recebida aqui em Sierra Nevada e o público é muito motivador. É uma prova onde faço questão de estar todos os anos e, como sempre, o calor foi o maior desafio, mas senti-me muito bem e com muita força para daqui a 7 dias estar a fazer outra maratona em Andorra", admitiu a vencedora da prova, que este sábado vai estar à partida da Maratón dels Cims, uma prova de 42,5 quilómetros e 3000 metros de desnível integrada no Andorra Ultra Trail Vallnord.De notar que Ester Alves se encontra de momento em plena fase de preparação para o CCC do Ultra Trail du Mont Blanc, uma prova de 101 quilómetros com 6100 metros de desnível, que se disputa a 30 de agosto.Na prova masculina, refira-se, também houve presença portuguesa em destaque, com André Duarte, do C.D.C Nave / Trail Runners, a ser oitavo, com 4:23:36 horas, a 28 minutos de Efren Segundo.