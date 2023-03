Estrela Grande Trail regressa em maio e volta a incluir a prova de 85 quilómetros

Está de volta o Estrela Grande Trail, este ano com a reintegração da prova de 85 quilómetros, com 5000 metros de desnível. Marcado para o fim de semana de 12 a 14 de maio, o evento voltará a contar para o Circuito Nacional de Trail Ultra da Associação de Trail Running de Portugal."Esta é uma prova que pretende mostrar a região da Serra da Estrela ao mundo através do trail running, num evento que alia a competição e o lazer de forma perfeita. Por isso, e porque também somos atletas, decidimos investir novamente no grande desafio que é colocar, de forma segura e sustentável, os 85 km do EGT a rolar pelos trilhos do Parque Natural da Serra da Estrela", justifica Armando Teixeira, da organização da prova.Além do cuidado com os pedidos dos atletas, o Estrela Grande Trail trabalha igualmente para promover a região como local ideal para o turismo desportivo de natureza, contribuindo para o seu desenvolvimento e para o atenuar dos efeitos dos incêndios que assolaram a Serra da Estrela no ano passado. "Estamos focados, em conjunto com as autarquias e os patrocinadores, em contribuir ativamente para a recuperação da nossa serra e para a sua afirmação, enquanto local privilegiado para a prática do trail running, no contexto do turismo desportivo de natureza, sempre sem perder de vista a noção de sustentabilidade e inclusão", acrescenta Armando Teixeira.Além dos 85 quilómetros, no programa competitivo fazem também parte o Estrela Orion Belt (de 43 km, com 2500 metros de desnível positivo), o Estrela Taurus (de 26 km com 1300 metros de desnível positivo) e o Estrela Ursa Minor, de 15 km com 800 metros de desnível positivo. Além destes, nota também para a Caminhada Estrela Geopark (8km), o Estrela Trail Kids e Estrela Solidário.As inscrições estão abertas no site oficial do evento: www.egt-estrelagrandetrail.pt