Fogaceiros em 4º Lugar no Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance

A modalidade de Trail Running do Clube Desportivo Feirense ainda só tem dois anos de existência, mas a dinâmica dos fogaceiros continua a dar cartas no panorama competitivo, desta feita ao terminar o Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance no 4º lugar.Desempenho de elevado calibre reforçado com as prestações patenteadas no último fim de semana no Trail Conímbriga Terras de Sicó, em Condeixa-a-Nova. O evento, com 111 km de distância, contou com a presença de cinco fogaceiros entre os cerca de 150 participantes.Para lá do moralizador 4º lugar a nível colectivo, o atleta Fábio Barbosa foi o 5º da geral e sagrou-se Campeão Nacional do seu escalão. Liliana Cardoso obteve um 5º lugar da geral Feminina e ficou em 3º lugar do seu escalão. De salientar ainda o 13º lugar obtido pelo Edgar Resende, que contribuiu decisivamente para a boa prestação do Feirense.A equipa de Santa Maria da Feira vai agora preparar-se para participar nos Trilhos do Paleozóico, prova a realizar no dia 19 de Março e que pontua para os diferentes circuitos do Campeonato Nacional.De referir ainda que o Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance é uma organização conjunta da Federação Portuguesa de Atletismo, a Associação de Trail Running Portugal e a Associação O Mundo da Corrida.