Golden Trail Championship: Bart Przedwojewski e Maude Mathys autoritários na 3.ª etapa

Mais um dia, mais uma mudança de líder na grande final das Golden Trail Series, que decorrem por estes dias nos Açores. Depois de na véspera Bart Przedwojewski ter assumido o comando nos homens, este sábado foi a vez de Maude Mathys tomar de assalto o primeiro posto na classificação feminina, depois de uma exibição plena de autoridade numa terceira etapa que, ao contrário do inicialmente previsto, foi feita no Faial e não no Pico - devido às condições meteorológicas adversas.





E por falar em condições meteorólogicas, já começa a ser tradição falar delas neste Golden Trail Championship. Se na zona da partida, localizada junto ao Vulcão dos Capelinhos, o sol foi brilhando e a temperatura estava algo amena, as condições rapidamente foram mudando com o avançar dos quilómetros, especialmente quando os atletas enfrentaram a subida, até aos 915 metros de altitude na Caldeira. Aí foi o ponto de definição da etapa, tanto na prova masculina como na feminina.Nos homens, depois da vitória na véspera, Bart Przedwojewski voltou a triunfar, liderando praticamente de fio a pavio. Passou no final do segmento de subida (na Caldeira) com dois minutos de avanço para Jim Walmsley e até final ainda lhe acrescentou 52 segundos, cruzando a linha de meta destacadíssimo, com praticamente com três minutos para o norte-americano. Em terceiro ficou Elhousine Elazzaoui, atleta marroquino que chegou à meta a 5.26 minutos.Nas senhoras, a história também foi a mesma da véspera e igual à dos homens. Maude Mathys dominou de princípio a fim - apenas se deixou bater pela espanhola Gisela Carrion na luta inicial do sprint -, vencendo essencialmente pela forma como soube atacar a zona de descida. É que na passagem pela Caldeira, no topo, a diferença era de apenas 7 segundos para Rachel Drake, mas assim que o perfil começou a descer... a helvética voou literalmente! Tanto que na segunda metade da etapa, com a descida ao ponto de partida, Mathys 'deu' 1.45 minutos à adversária mais direta e 5.34 minutos para Blandine L'Hirondel.Quanto aos atletas portugueses, a grande mudança foi mesmo no setor masculino, já que desta feita não houve chegada a par entre Bruno Silva e Dario Moitoso. A dupla lusa até chegou mais ou menos junta ao início da subida, mas dali em diante Bruno Silva destacou-se e acabou por fechar no top-30, no 25.º posto, a 21.25 minutos da frente. Já Moitoso teve um dia menos bom e não foi além do 47.º lugar, a 47.26 do vencedor. Pelo meio ficaram Bruno Sousa (37.º, a 29.47), Ruben Veloso (41.º, a 35.53), Filipe Ferreira (45.º, a 43.19) e Romeu Gouveia (46.º, a 45.46). Já nas senhoras, pela terceira etapa consecutiva, a melhor representante portuguesa foi Inês Marques, pela primeira vez entre as 20 melhores. A atleta da Salomon Suunto Caravela foi mesmo a 20.ª, a 30.28 de Mathys, ao passo que Ester Alves foi 31.ª (a 54.32) e Mariana Machado 32.ª (a 54.37).Cumpridas três etapas, os atletas vão enfrentar no domingo a derradeira tirada, aquela que será em teoria a mais complicada. Serão perto de 30 quilómetros, de uma ponta à outra da ilha, com partida junto ao Vulcão dos Capelinhos e chegada na Ribeirinha. Será a hora da definição dos vencedores, com o polaco Bart Przedwojewski a entrar com 8.54 minutos de avanço para Jim Walmsley e 11.21 para Elhousine Elazzaoui. A vantagem do polaco parece ser segura para alcançar a mais importante vitória da sua carreira, especialmente pela forma como tem sido regular, mas com Walmsley por perto nunca se sabe...Já nas senhoras, a vantagem de Maude Mathys é mais curta - 5.11 minutos -, mas a atleta suíça parece claramente a subir de forma, em contraponto com Tove Alexandersson, que este sábado foi apenas quarta, perdendo mais de 9 minutos e meio para Mathys. Já a luta pelo último lugar do pódio deverá estar centrada entre Rachel Drake e Blandine L'Hirondel, atletas que entrarão na derradeira tirada separadas por pouco mais de 30 segundos - a mais de 11 minutos de Mathys.Quanto aos portugueses, cumprida esta terceira tirada, Bruno Silva continua a ser o melhor luso, agora no 28.º posto, com 57.19 minutos de atraso para o líder. A segunda posição entre os atletas nacionais é agora de Bruno Sousa (40.º, a 1:19.37 horas), logo seguido por Dário Moitoso (41.º, a 1:23.22), Ruben Veloso (47.º, a 1:43.07) e Romeu Gouveia (48.º, a 1:47.34).Nas senhoras, Inês Marques subiu do 26.º ao 22.º posto, agora a 1:24 horas da frente, ao passo que Mariana Machado ascendeu a 33.ª, a 2:24 horas e Ester Alves a 35.ª, a 2:33, e Luísa Freitas a 36.ª, também a 2:33 horas. Inês Marques, refira-se, está a 4 minutos do top-20, atualmente ocupado pela espanhola Júlia Font.