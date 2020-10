Golden Trail Championship: Bart Przedwojewski e Maude Mathys vencem 2.ª etapa

Depois das condições bastante complicadas da véspera, com chuva, vento e muita lama a dificultar bastante as suas missões, os aventureiros da grande final das Golden Trail Series voltaram esta sexta-feira aos trilhos da ilha do Faial, para cumprir uma segunda etapa que, apesar de não ter tido tanta chuva, ficou marcada pelo intenso vento que deixou fatura.





Nos homens houve mesmo uma mudança do líder da geral, com o polaco Bart Przedwojewski a saltar diretamente para o topo, mercê da vitória com 1:56.03 horas, 44 segundos à frente do norte-americano Jim Walmsley e 1.51 minutos para o norueguês Stian Angermund. Líder à partida, o francês Frederic Tranchand caiu para segundo na geral (agora a 2:51 minutos de Przedwojewski), isto depois de ter sido sexto na etapa de hoje.Quanto às senhoras, a liderança segue na posse de Tove Alexandersson, que esta sexta-feira foi segunda colocada, apenas atrás de Maude Mathys, com a qual irá travar, tudo indica, uma intensa batalha pelo triunfo final. Esta manhã, na etapa 2, venceu a helvética com 2:13.15 horas, deixando a norueguesa a 2.32 minutos. Ainda assim, a nórdica continua a liderar de uma forma confortável, agora com 4.21 minutos para Mathys e já 10 minutos para Blandine L'Hirondel, atleta francesa que foi 3.ª também na jornada de hoje.Quanto aos atletas portugueses, Inês Marques foi a melhor entre as senhoras, ao cruzar a linha de meta em 23.º, a 25.20 minutos da vencedora, ao passo que nos homens Bruno Silva e Dario Moitoso voltaram a fazer uma prova lado a lado, cruzando a meta em 39.º e 40.º, a pouco mais de 19 minutos do vencedor. Na geral, Inês Marques é 26.ª, a 58 minutos da frente, enquanto que Silva e Moitoso são 32.º e 33.º, a quase 36 minutos de Przedwojewski.Ao contrário do inicialmente previsto, a etapa 3 desta grande final das Golden Trail Series não irá visitar a ilha do Pico. Tudo por causa das condições meteorológicas adversas, que obrigaram a organização a encontrar um percurso alternativo. A solução acabou por ser encontrada no Faial, com uma tirada de 30 quilómetros, com 1450 metros de desnível, com início e chegada junto ao Vulcão dos Capelinhos. Pelo meio, os atletas passarão por Praia do Norte, Caldeira e Capelo. O ponto mais alto da etapa será mesmo em Caldeira, com uma subida aos 915 metros de altitude.