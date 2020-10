Golden Trail Series: Tranchand e Alexandersson dominam dia marcado pelo vento, chuva e... lama

Depois de um prólogo sem grande exigência, a elite do trail mundial sentiu esta quinta-feira pela primeira vez a dificuldade que é competir nas sempre instáveis do ponto de vista meteorólogico ilhas dos Açores. A primeira etapa da grande final das Golden Trail Series já era de si exigente, com cerca de 24 quilómetros e pouco mais de 1000 metros de desnível, mas mais ficou quando os atletas foram obrigados a batalhar também contra os ventos, a chuva e ainda a lama que se formou.





No meio destas condições complicadas, acabaram por ser mais fortes o francês Frédéric Tranchand e a sueca Tove Alexandersson, dois especialistas da Orientação que demonstraram neste primeiro dia que são também máquinas feitas para voar até nas piores condições. O primeiro triunfou com 30 segundos de avanço para o polaco Bart Przedwojewski e mais de quatro minutos para o marroquino Elhousine Elazzaoui. Já nas senhoras, Tove Alexandersson cruzou a linha de meta com quase sete minutos de avanço para Maude Mathys e oito para Blandine L'hirondel, mas o triunfo de hoje poderá ter consequências futuras para a sueca, que acabou a prova com queixas no tornozelo depois de o ter torcido numa zona mais técnica.No que às categorias especiais diz respeito, Rémi Bonnet vai envergar na sexta-feira o dorsal vermelho por ter sido o melhor trepador (13.11 minutos nas zonas de subida), numa luta na qual superou Jim Jim Walmsley (13.27) e Bart Przedwojewski (13.27). Já o dorsal azul, destinado ao melhor a descar, será envergado pelo norueguês Anders Kjærevik, que completou os segmentos de downhill em 6.35 minutos, 22 segundos mais veloz do que Théo Detienne (6.57) e 40 para o vencedor da geral Frédéric Tranchand (7.15). Quanto à zona de sprint, o espanhol Andreu Blanus Reig venceu e levará o dorsal verde, depois de superar Théo Detienne por 3 segundos e Bart Przedwojewski por 7.Quanto às senhoras, as vitórias nas categorias especiais foram para as duas primeira colocadas na geral final da etapa. Maude Mathys foi a melhor a subir, com 15.40 minutos - um minuto à frente de Tove Alexandersson, que por seu turno foi a mais eficaz nos segmentos de descida, onde arrasou a concorrência com 7.52 minutos. Acabou com mais de 30 segundos para a segunda colocada Ana Cufer e quase 1.20 para a terceira Elianne Dvergsdal. Por fim, na luta pelo sprint, venceu a suíça Mathys (11.10), ligeiramente à frente de Alexandersson (11.15).Em relação aos portugueses, Bruno Silva foi o melhor, em 29.º, a 17.16 do vencedor, ao passo que nas senhoras a melhor representante lusa foi Inês Marques (30.ª, a 35.13).1 - FREDERIC TRANCHAND (FR) TEAM Nvii SPORT: 1:53.13 horas2 - BART PRZEDWOJEWSKI (PL) TEAM SALOMON: 1:53.473 - ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAR) TEAM SALOMON: 1:57.504 - STIAN ANGERMUND (NOR) TEAM SALOMON: 1:57.565 - JIM WALMSLEY (USA) TEAM HOKA ONE ONE: 1:59.041 - RÉMI BONNET (CH) TEAM SALOMON: 13.11 minutos2 - JAMES WALMSLEY (USA) TEAM HOKA ONE ONE: 13.273 - BART PRZEDWOJEWSKI (PL) TEAM SALOMON: 13.274 - ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAR) TEAM SALOMON: 13.365 - FREDERIC TRANCHAND (FR) TEAM Nvii SPORT: 13.371 - ANDERS KJÆREVIK (NOR) TEAM BERGEN RUNNING: 6.35 minutos2 - THÉO DETIENNE (FR) TEAM SALOMON: 6.573 - FREDERIC TRANCHAND (FR) TEAM Nvii SPORT: 7.154 - BART PRZEDWOJEWSKI (PL) TEAM SALOMON: 7.165 - SEBASTIAN LJUNGDAHL (SW) TEAM SALMING: 7.201 - ANDREU BLANUS REIG (SP): 8.562 - THÉO DETIENNE (FR) TEAM SALOMON: 8.593 - BART PRZEDWOJEWSKI (PL) TEAM SALOMON: 9.034 - FREDERIC TRANCHAND (FR) TEAM Nvii SPORT: 9.115 - ELHOUSINE ELAZZAOUI (MAR) TEAM SALOMON: 9.151 – TOVE ALEXANDERSSON (SW) TEAM SALOMON: 2:10.00 horas2 – MAUDE MATHYS (CH) TEAM SALOMON: 2:16.533 – BLANDINE L’HIRONDEL (FR): 2:18.114 – RACHEL DRAKE (USA) TEAM NIKE TRAIL: 2:20.125 – ANAÏS SABRIÉ (FR) TEAM MATRYX: 2:23.511 - MAUDE MATHYS (CH) TEAM SALOMON: 15.40 minutos2 - TOVE ALEXANDERSSON (SW) TEAM SALOMON: 16.453 – IRIS PESSEY (FR) TEAM SCOTT: 16.504 – ANAÏS SABRIÉ (FR) TEAM MATRYX: 16.545 - BLANDINE L’HIRONDEL (FR): 16.561 - TOVE ALEXANDERSSON (SW) TEAM SALOMON: 7.52 minutos2 - ANA CUFER (SLO) TEAM SALOMON: 8.243 - ELI ANNE DVERGSDAL (NW) TEAM SALOMON: 9.104 - BLANDINE L’HIRONDEL (FR): 9.225 - HOLLY PAGE (GB) ADIDAS TERREX: 9.381 - MAUDE MATHYS (CH) TEAM SALOMON: 11.10 minutos2 - TOVE ALEXANDERSSON (SW) TEAM SALOMON: 11.153 - ANAÏS SABRIÉ (FR) TEAM MATRYX: 11.324 - BLANDINE L’HIRONDEL (FR): 11.455 - GISELA CARRION (SP) LA SPORTIVA: 11.59