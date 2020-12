Golden Trail World Series volta em 2021 com muitas novidades e emoção garantida

Depois de uma edição de 2020 realizada num novo formato, com uma finalíssima disputada nos Açores, as Golden Trail World Series vão voltar à normalidade em 2021, com a disputa de um circuito com seis etapas icónicas e uma grande final a realizar-se na Patagónia.





Segundo o calendário apresentado, as Golden Trail World Series arrancam a 6 de junho do próximo ano com a lendária Zegama (Espanha), logo seguida pelo Marathon du Mont Blanc (França), a 27 do mesmo mês. Julho será palco do Dolomyths Run, em Itália, para depois em agosto se realizar nova dupla jornada: a Sierre-Zinal (Alpes Suíços), a 7, e a Pikes Peak, nos Estados Unidos, 22. Por fim, já em setembro, a última prova do circuito, e aquela que dará os últimos passaportes para a Grande Final, será na Escócia, a 18 de setembro, no Ring of Steall.Definidos os apurados (os onze melhores colocados no plano masculino e feminino no ranking), a 6 de novmebro disputar-se-á a tal grande decisão, em Villa La Angostura, na Argentina.Apesar de em 2021 as Golden Trail World Series voltarem ao formato 'normal', a promessa é que a fórmula vista nos Açores há mês e meio, com a disputa de quatro etapas consecutivas, será para repetir a cada dois anos. Uma decisão que a organização justifica pelo sucesso que a 'solução açoriana' apresentou, com a disputa titânica que desafiou os limites da técnica e da resistência ao longo de quatro dias marcados por chuva, vento e muita lama.