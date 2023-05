HOKA lança Tecton X2 mais leves e resistentes

Continuam a chover novidades vindas da Hoka. A mais recente são as novas Tecton X2, um modelo que na sua segunda evolução mantém a essência daquilo que as fez tornarem-se numa das preferidas da marca para a corrida de montanha. Com meia-sola em ProFlyX e placas de fibra de carbono paralelas, as Tecton X2 prometem uma sensação de propulsão em cada passada independentemente do piso envovlido.Além de manterem as fórmulas do sucesso do primeiro modelo, as Tecton X2 estão igualmente mais leves, graças a uma zona superior mais fina e transpirável, com a aplicação do Matryx, que segundo a marca francesa oferece mais resistência e durabilidade sem que isso torne as sapatilhas mais pesadas.Contas feitas, as Tecton X2 têm 252 gramas no modelo masculino e 211g no feminino e contam com um drop de 5mm. Estão já à venda no El Corte Inglés e noutras lojas especializadas com um preço de lançamento de 220€.