Hugo Gonçalves e Paula Barbosa vencem nacional de Trail Ultra Endurance

Hugo Gonçalves e Paula Barbosa sagraram-se este fim de semana os novos campeões nacionais de Trail Ultra Endurance, ao vencerem as respetivas provas no Demo Trail, em Vila Nova de Paiva, num percurso com 100 quilómetros e 4000 metros de desnível positivo. Com os triunfos alcançados, tanto Hugo Gonçalves como Paula Barbosa garantem também a presença na pré-convocatória para o Campeonato do Mundo da modalidade, a realizar-se em novembro, na Tailândia.





Na prova masculina, Hugo Gonçalves triunfou com um registo abaixo das 10 horas (9:57.18 horas), superiorizando-se de forma clara a Miguel Arsénio (10:13.09) e Luís Duarte (10:17.34). Quanto à corrida feminina, Paula Barbosa também venceu de forma destacada, no caso com 12:16.56 horas, seis minutos e meio mais rápida do que a segunda colocada (Cristina Arreiol - 12:23.30) e quarenta para Nádia Casteleiro, a terceira cotada, com 12:58.54.Para lá dos 100 quilómetros, no programa estiveram ainda mais três distâncias, os 15, 28 e 50 quilómetros. Na distância mais longa destas três, Carlos Bárbara (4:44.49) e Joana Esperanço (5:42:42) venceram as respetivas provas, com vantagens relevantes para os mais diretos concorrentes. Na prova masculina, Carlos Bárbara relegou para segundo lugar Rafael Martins (da Runners Do Demo, com 4:47.11) e Nuno Rocha, da Asics Frontrunner Portugal, para o terceiro, com 5:00.44. Já nas senhoras, Joana Esperanço ganhou com uma margem bem mais larga, deixando Filipa Casimiro a 48 minutos e Vera Rocha a mais de uma hora.Já nos 28 quilómetros, o pódio masculino foi composto por Artur Rodrigues (2:40.57), Rui Romão (2:43.58) e José Tomás (2:44.17) e o feminino por Sandra Ferreira (3:24:15), Sílvia Santos (3:32:06) e Ana Botelho (3:38.06). Quanto aos 15k, os três primeiros nos homens foram Marcelo Gonçalves (1:10.45), Nuno Mariquito (1:12.38) e Mário Firmino (1:12.49), ao passo que nas senhoras o pódio foi composto por Rosa Madureira (1:14:52), Liliana Lopes (1:36.43) e Sandra Garrido (1:40.46).