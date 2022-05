Hugo Gonçalves e Sofia Roquete sagram-se campeões nacionais de Trail Ultra Endurance

Hugo Gonçalves e Sofia Roquete conquistaram o Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance, que se realizou este fim-de-semana na Serra de São Mamede, com partida e chegada em Portalegre. A competição foi disputada por cerca de duas centenas de atletas, que superaram um percurso com 106 quilómetros e cerca de 4.500 metros de desnível positivo pela região do Alto Alentejo.Hugo Gonçalves foi o primeiro a cruzar a meta, ao cabo de 10:44.39 horas, revalidando o título de campeão nacional de Trail Ultra Endurance, que engloba provas com mais de 100 quilómetros. O atleta da equipa FurFor Running Project cruzou a meta de mão dada com o seu companheiro de equipa Carlos Ferreira, que conquistou o título de vice-campeão, ficando o terceiro lugar do pódio para Bruno Sousa, a 32.30 do vencedor, da mesma equipa. Ao alcançar os três primeiros lugares do pódio, a FurFor Running Projet triunfou na classificação coletiva, ficando o pódio completo pelo EDV Viana Trail em segundo e pelo Olímpico Vianense Trail, em terceiro.Na competição feminina, Sofia Roquete conquistou o título de campeã nacional de Trail Ultra Endurance, terminando a prova com o tempo final de 13:54.25 horas. A atleta do OCS - Arrábida Trail Team chegou à liderança a meio da competição, dominando a segunda parte da prova de forma isolada. Vera Bernardo, da ARCD Venda da Luísa, foi segunda, a 23.49, e Paula Barbosa, atleta do EDV – Viana Trail e que detinha o título, completou o pódio ficando a 53.02. Na classificação por equipas a vitória coube ao OCS - Arrábida Trail Team, com o Team Lantemil a conquistar o vice-campeonato.Ao conquistarem o Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance, Hugo Gonçalves e Sofia Roquete qualificaram-se para o Mundial da modalidade de 2023.A prova Campeonato Nacional foi organizada pela ATRP – Associação de Trail Running de Portugal, em articulação com a Federação Portuguesa de Atletismo, e pelo Atletismo Clube de Portalegre, tendo a colaboração dos municípios de Portalegre, Castelo de Vide e Marvão, o Ayuntamiento de Valencia de Alcántara e de diversas entidades locais.A competição realizou-se integrada no Ultra Trail de São Mamede, que contou com uma prova aberta de igual distância, bem como com três provas mais curtas de 43, 22 e 12 quilómetros, elevando para cerca de 1.500 o número total de participantes no evento.