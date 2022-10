Inscrições para o Louzantrail abrem no sábado

Abrem este sábado, dia 15 de outubro, as inscrições para o Louzantrail, uma das provas mais concorridas do calendário de trail a nível nacional. Agendada para o primeiro fim de semana de março do próximo ano, entre 3 e 5 de março, o tradicional 'festival' de aventura nos trilhos da Serra da Lousã tem inscrições limitadas a 1.200 atletas, pelo que é bem provável que a lotação esgote... num ápice.Para 2023, num programa no qual entram as provas Louzantrail GNTS, Louzantrail Curto e Louzantrail XS, a grande novidade é o percurso da prova principal, o Louzantrail Ultra, que irá passar na aldeia de Catarredor, o que já não acontecia há algumas edições e pela Casa da Ti Joaquina no Alto da Catraia. "Apesar de não fazer parte da rede de Aldeias do Xisto, é um miradouro natural para a Serra da Lousã. Pensa-se que o nome Catarredor se atribui ao facto desta aldeia se situar num ponto alto, de defesa, e proporcionar uma vista abrangente e de grande beleza: ‘cata-redor’, ou seja, ‘olha em redor’", explica a organização do Louzantrail, a cargo do Montanha Clube.Além desta novidade, o percurso do Louzantrail GNTS irá ainda passar no Baloiço de Trevim, como já acontecia na prova de 43 km. O Louzantrail Curto mantém os 18 km, tal como o Louzantrail XS os 12 km.Consulte todas as informações