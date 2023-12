Já abriram as inscrições para o Louzantrail de 2024

Já estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do emblemático Louzantrail. Agendado para os 1, 2 e 3 de março, a prova aposta numa edição ainda mais sustentável, com várias medidas que têm como propósito reduzir o impacto ambiental.Redução do consumo do papel ao mínimo indispensável; materiais com uma reutilização durante pelo menos 5 anos (exteriores, banners publicitários, cartazes com informações de rota, etc.); limpezas preventivas frequentes para evitar incêndios florestais; promoção de recolhas regulares de lixo nos trilhos da Serra da Lousã; comunicação constante aos atletas e utentes da Serra da Lousã sobre a importância de não deixar marcas ou detritos; e o fim das ofertas desnecessárias aos atletas que acabam a prova e que normalmente acabam no lixo. Estas são algumas das medidas implementadas pelo Montanha Clube, ao logo das 10 edições do Louzantrail, para garantir a sustentabilidade do evento.A par destas medidas, a organização destaca ainda as parcerias estratégicas realizadas. "Em 2009 estabelecemos uma aliança com Zero CO2, materializada na plataforma, para reflorestação na América do Sul, onde estamos a construir uma floresta "Louzantrail". Utilizamos um percentual do valor da inscrição e os próprios atletas contribuem diretamente. Além do reflorestamento, os recursos arbóreos são doados às populações locais", explica a organização. E acrescenta: "Em 2022, em aliança com a Câmara Municipal da Lousã, reflorestamos uma parte de uma floresta que ardeu nos incêndios de 2017."Para a edição de 2024, o Montanha Clube já adotou uma série de medidas adicionais, que vão tornar o Louzantrail ainda mais sustentável. "Vamos passar a fazer o reaproveitamento total das fitas de marcação de testes. Até agora só podíamos reaproveitar cerca de 30%, com a restante percentagem a ser encaminhada para reciclagem. A partir de agora o reaproveitamento será de 100%", esclarece a organização.Estas medidas, a que se juntam outros programas para a reflorestação com árvores autóctones mais resistentes aos incêndios florestais, são transversais a todas as provas organizadas pelo Montanha Clube, que vai mais longe e preparou ainda um programa para "reflorestação e requalificação dos terrenos do clube, onde se encontra um dos mais belos trilhos de montanha e de Downhill", conclui a organização.O Louzantrail volta a integrar, em 2024, no seu programa desportivo cinco provas: o, de 45 km com 3000 metros de desnível positivo; o, de 30 km com 2000 metros de desnível positivo; o, de 18 km com 1350 metros de desnível positivo; o, de 12 km com 580 metros de desnível positivo; e os, para crianças, com distâncias previstas de acordo com o escalão.Mais informações e inscrições em