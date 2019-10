Vai arrancar no próximo ano, logo no mês de janeiro, o X-Bionic Lisboa Trail Series, um circuito que juntará cinco provas da modalidade disputadas na região de Lisboa.





O arranque dá-se já a 19 de janeiro, no Trail de Lousa, seguindo-se depois o Peninha SkyRace, a 9 de fevereiro, e os Trilhos de Belas, a 29 de março. As duas etapas finais disputam-se em abril (a 26, no Trail de Mafra) e em junho, no Extreme Trail Cucos, no dia 10.Todas as informações podem ser consultadas no Facebook oficial da organização