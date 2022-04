Louzanskyrace com inscrições abertas

Abriram esta sexta-feira as inscrições para a Louzanskyrace, prova organizada pelo Montanha Clube, e que integra o Skyrunner World Series. Com partida marcada para o dia 4 de setembro, a Louzanskyrace apresenta um percurso de 25 km e 2250 metros de desnível positivo, que passa pelas aldeias da Silveira, Cerdeira e Franco."A entrada para este circuito prestigioso foi um objetivo traçado em 2018, quando o Montanha Clube decidiu evoluir do Louzan1000 para a Louzanskyrace. Como o nosso objetivo era claro, logo em 2019 encetamos conversações com a Skyman para que todo o desenvolvimento da prova conseguisse cumprir todos os requisitos necessários, o primeiro passo foi a certificação do percurso em 2019 pela International Skyrunning Federation. A entrada no circuito este ano acabou por acontecer de forma natural", explica o Montanha Clube.Do mesmo evento, que começa logo na sexta-feira, 2 de setembro, fazem parte mais três percursos: o Louzan1000®, prova que se realiza desde 1999, e que este ano volta a ligar a vila da Lousã ao Trevim em 7 km de distância com 1050 metros de desnível, integrada na Taça de Portugal de Skyrunning – Km Vertical; a Louzanskyrace Mini, de 17 km e 1500 metros de desnível acumulado, com passagem pelas aldeias da Silveira e Cerdeira; e a caminhada, de 10 km, não competitiva e aberta a todos.Esperam-se mais de 2000 pessoas, entre atletas e acompanhantes neste fim de semana na Lousã, num evento que torna esta região do país o centro do mundo para atletas e amantes desta modalidade e que é descrito pela organização, no slogan como "ouro verde sob céu azul".