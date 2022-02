Louzanskyrace integra circuito Skyrunner World Series

Portugal ganhou mais uma etapa no circuito Skyrunner World Series. Para lá do Madeira Skyrace, a 28 de maio, o circuito internacional de provas de skyrunning vai também integrar o Louzanskyrace, evento marcado para 4 de setembro e que apresenta um percurso que passa pelas aldeias da Silveira, Cerdeira e Franco. As inscrições já estão abertas e são limitadas a 400 participantes, incluindo prémios monetários de 4000 euros.Além desta corrida, o evento contará ainda com mais três percursos, o Louzan 1000, o Louzanskyrace Mini e a caminhada não competitiva e aberta a todos. O programa começa no dia 3 de setembro, com a mítica Louzan 1000, prova que se realiza desde 1999, e que este ano volta a ligar a vila da Lousã ao Trevim em 7 km de distância com 1050 metros de desnível, integrada no Campeonato Nacional de Skyrunning – Km Vertical. Serão 100 os atletas a disputar o título. Já a Louzanskyrace Mini, de 15 km e 1500 metros de desnível acumulado, com passagem pelas aldeias da Silveira e Cerdeira, acontece a 4 de setembro. Este percurso está aberto a 200 participantes.Esperam-se mais de 2000 pessoas, entre atletas e acompanhantes, no fim de semana de 3 e 4 de setembro na Lousã. Com o reconhecimento e inclusão da prova pela Federação Internacional de Skyrunning, a Lousã será anfitriã de atletas de elite de todos os pontos do mundo.