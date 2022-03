Louzantrail com vitórias portuguesas

Prova tradicional do calendário de trail nacional e até internacional, o Louzantrail voltou este fim de semana a animar a zona da Serra da Lousã, em mais uma edição que não deixou ninguém indiferente. E no final houve razões para sorrir por parte dos atletas portugueses, já a prova principal, os 29 km com 2000 metros de desnível positivo - que marcaram o arranque das Golden Trail National Series - foi ganha por Miguel Arsénio e Inês Marques. E nem mesmo a habitual ameaça espanhola lhes roubou o triunfo.





Nos homens, o atleta do EDV – Viana Trail ganhou em 2:45.45 horas, relegando para os lugares seguintes o espanhol Gontzal Murgoito (2:48.15) e o português André Rodrigues, da Team Scarpa, com 2:49.27. no final, o atleta da equipa minhota destacou o nível da prova. "Fiquei muito contente por conseguir vencer frente a grandes atletas de renome", disse e adiantou que a estratégia passou por "manter um ritmo confortável quando já estava distante do Gontzal e do André, que gastaram energias para reduzir a distância e, a partir dos 17 km foi acelerar novamente até ao final". Em jeito de balanço, Miguel Arsénio concluiu: "Senti-me bem, já conhecia a Lousã e foi aproveitar o facto de esta ser uma serra privilegiada para a prática da modalidade a nível nacional."Do lado feminino, Inês Marques, da Salomon Caravela, superou a espanhola Georgina Morente, da Merrel Trail Team, numa feita com um tempo final de 3:26.07, 45 segundos à frente da atleta do país vizinho - a portuguesa Ana João fechou o pódio em 2:43.01. No final, a vencedora enalteceu "a beleza da Lousã, com passagem pelas Aldeias de Xisto, sempre por trilhos", num percurso que este ano beneficiou "do dia espetacular para desfrutar da liberdade". A atleta, que fez uma prova de trás para a frente, contou que "não conseguia acompanhar o ritmo da espanhola no início", pelo que optou por manter um ritmo mais confortável, porque "sabia que os primeiros 20 km eram praticamente sempre a subir". "Depois avistei a Georgina e foi sempre a abrir atá ao final", rematou.Quanto às restantes distâncias, nota para os novos recordes do Ultra Louzantrail, tanto no masculino como no feminino. nos homens o autor da proeza foi David Quelhas, graças aos 4:29.22 conseguidos este fim de semana ao longo dos 43 quilómetros com 3000 metros de desnível positivo - numa prova a contar para os Circuitos Nacionais de Trail Ultra, série 150, da Associação de Trail Running de Portugal. Nas melhores a vencedora foi a espanhola Aroa Sìo, com 5:28.40 horas que superam a marca que a própria tinha estabelecido em 2020."Vim à primeira edição, mas não correu muito bem e resolvi vir este ano. Deixei fluir a prova, assim que entrámos no trilho fiquei sozinho e estiquei um bocadinho na subida e depois tentei gerir e acalmar-me e quando cheguei ao Castelo foi acelerar até ao fim", explicou David Quelhas. Quanto a Aroa Sìo, assumiu o seu encanto pelo Louzantrail: "Adoro esta prova, mas sobretudo os voluntários, sem eles a animar, não seria possível. Adoro correr aqui na Lousã e amanhã vou correr outra vez. Estou muito contente e emocionada. Todas as provas que corri este ano foram em Portugal, por isso já me podem dar nacionalidade [risos]. As Aldeias de Xisto são lindas e têm muitas escadas, só via escadas, escadas, escadas [risos]."Em relação à restante composição do pódio, do lado feminino surgiram Alice Lopes, do Ginásio Fit 4 Fun, em segundo lugar, com 5:47.36, à frente de Susana Echeverría, do Coimbra Trail Running, com 5:51.10. Do lado masculino, Luís Mota, da Casa do Benfica de Abrantes, e Pedro Garrido, de Oparaticante.pt, completaram o trio mais alto, com 5:00.08 e 5:00.45, respetivamente.

Depois de ter ganho nos 43 no sábado, Aroa Sìo mostrou o seu estado de forma irrepreensível e, no domingo, também levou a vitória nos 18 quilómetros. A espanhola foi a mais forte na prova com 2000 metros de desnível positivo, o chamado Mini Louzantrail, com 2:05.25, 24 segundos do recorde do percurso, estabelecido por Brígida João, em 2019. A espanhola acabou bem destacada para Célia Amaro (2:16.21), da Serra D’Aire Trail Team, e Carolina Oliveira (2:20.07), da Fátima Trail Team.





Já nos homens ganhou o açoriano Dário Moitoso, a competir como individual, com 1:44.51. Na segunda e terceira posições ficaram Tomás Estevães (1:46.59), do OCS – Arrábida Trail Team, e Mário Cruz (1:48.04), da AR Casaense Escola de Atletismo de Coimbra/Walk-run-ride, respetivamente.