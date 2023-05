Merrell apresenta novidades para o trail running

Apostada em ganhar espaço no mundo do trail running, a Merrell apresentou recentemente as suas principais apostas para a nova estação, com o lançamento de duas novidades, uma para cada género.No masculino, a marca lançou os Nova 3, com o destaque a ir para o conforto de umas sapatilhas casuais e a durabilidade semelhante à de uma bota de montanha, seja qual for a velocidade. Quanto à aposta feminina, o modelo lançado é o Antora 3, que apresenta atualizações que incluem gáspeas mais duradoras, sola intermédia mais reativa com FloatPro Foam e um novo design de sola para maior aderência feito pela Vibram.Além destes dois modelos, a marca apresentou ainda os Agility Peak 4, disponíveis para homem e senhora. Projetados para aqueles que desejam muita proteção, mesmo nos trilhos mais acidentados, esta versão foi também atualizada com uma sola intermédia ligeiramente mais espessa, feita de espuma FloatPro mais leve, e uma nova sola Vibram Megagrip para uma aderência ainda melhor. Detalhes refletores e cores garridas são aliados na segurança quando há fraca visibilidade, mas também verdadeiros fashion statements para quem gosta do estilo desportivo no dia a dia.De regresso nesta estação estão também os modelos MTL (MERRELL Test Lab) que são projetados e testados pelos atletas da marca. Tratam-se dos MTL Long Sky 2, umas sapatilhas que são construídas num tecido leve e resistente, com tecnologia FloatPro Foam para um ajuste perfeito, uma sola intermédia com amortecimento e uma sola Vibram MegaGrip para uma tração otimizada, mesmo em trilhos mais difíceis. Para distâncias mais curtas, mas com muita potência, a Merrell destaca ainda as MTL Skyfire, um modelo de corrida de topo mais leve e mais rápido que a marca alguma vez desenhou. Com um visual irreverente, os modelos MTL são ainda a aposta certa para os amantes de moda de inspiração desportiva.A Merrell, refira-se, tem apoiado em Portugal alguns atletas de topo da modalidade, com Bruno Silva, Cristina Arreiol ou Inês João.