Miguel Rubio e Ainara Uribarri conquistam Louzantrail

Os espanhóis Miguel Rubio e Ainara Uribarri, da Brooks Trail Runner, venceram este fim de semana a prova principal do Louzantrail, um evento tradicional do calendário de trail nacional que juntou na Serra da Lousã cerca de dois milhares de pessoas.Nos 29 quilómetros, numa prova que marcava o arranque do circuito Golden Trail National Series, Miguel Rubio triunfou em 2:47.31, superiorizando-se ao compatriota Gontzal Esparza (03:00.07) e ao português António Almeida (3:02.15). No final, o atleta espanhol mostrou-se feliz pela vitória e também encantado pelo cenário encontrado. "Nunca tinha estado nesta zona de Portugal. É muito bonita. Gosto muito deste tipo de terreno", disse.Do lado feminino subiu ao lugar mais alto do pódio a sua colega de equipa Ainara Uribarri, que completou o percurso em 3:33.01, apenas 55 segundos à frente da segunda colocada, a portuguesa Inês João (3:33.56). Fechou o pódio a espanhola June Villarroel, com 3:39.21. No final, a atleta basca, tal como Miguel Rubio, enalteceu a beleza do percurso. "Gostei muito do percurso, era bastante ‘corrível’ e o estado em que estava, com lama, favoreceu-me. Fiz a minha corrida e as sensações foram muito boas, pelo que espero conseguir lutar por um lugar na final das Golden", afirmou.Nas restantes distâncias, nomeadamente os 43 quilómetros que serviram também de observação para possível integração na seleção nacional de trail, venceram Dário Moitoso e Joke Descheemaeker. Na corrida masculina, o açoriano venceu da Scott Team concluiu o percurso em 4:36.32 horas, encabeçando um pódio totalmente português que teve ainda Roberto Baião (4:48.18) e Pedro Garrido (4:48.43). "Sabia que estava na frente com vantagem, mas tive sempre receio de ser apanhado. É um percurso mais plano, eu gosto de provas muito duras a nível de progressão, como a Lousã, mas também gosto de correr rápido, por isso, vamos ver", disse Moitoso.Já no lado feminino, a vitória sorriu à belga Joke Descheemaeker, com 5:32.54 horas, a pouco mais de três minutos do recorde da prova estabelecido no ano passado pela espanhola Aroa Sio. Susana Echeverría foi segunda com 5:39.31 horas, à frente de Joana França, com 6:15.07. A vencedora, que está há oito anos em Portugal, começou a competir na modalidade há quatro anos, estreando-se a ganhar na Lousã e na distância. "A Lousã é muito bonita, a prova é difícil e espero voltar", disse.Quanto aos 18 quilómetros, os triunfos foram para o português Nélson Costa e para a norueguesa Eli Dversgdal. O primeiro venceu em 1:48.44, à frente de José Sequeira (1:49.39) e Paulo Neves (1:50.15), ao passo que a segunda ganhou em 1:59:52s, recorde feminino do percurso, superiorizando-se a Inês Marques (2:07.28) e Célia Amaro (2:13.27).