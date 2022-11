Portugal com lugares modestos no Mundial Montanha e Trail Running da Tailândia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As seleções portuguesas presentes no Mundial de Montanha e Trail Running da Tailândia tiveram este sábado prestações modestas, tendo o 28.º lugar de Pedro Barros na corrida curta sido o melhor resultado.



Em prova que decorreu em Chiang Mai, Pedro Barros foi o melhor luso, ao cumprir os 38 km da corrida curta em 3:38.29 horas, mais 30 minutos do que o vencedor, o norueguês Stian Hovind Angermund, vencedor com 3:08.29.

Na corrida curta feminina, Mary Vieira foi a melhor lusa, ao ser 30.ª, com 4:24.32 horas, numa corrida ganha pela romena Denisa Ionela Dragomir, em 3:49.23.

Na corrida longa, de 78 km, Miguel Arsénio foi o melhor português, ao terminar no 30.º posto, com 8:28.36, em prova conquistada pelo norte-americano Adam Peterman, em 7:15.13, enquanto, na prova feminina, Inês Marques foi a melhor lusa, ao ser 32.ª, com 9:58.02, em prova ganha pela francesa Blandine Lhirondel, em 8:22.14.

Classificações:

Corrida curta (38 km):

Masculinos:

1. Stian Hovind Angermund, Nor, 3:08.29 horas

2. Francesco Puppi, Ita, 3:11.47

3. Jonathan Albon, GB, 3:13.05

(...)

28. Pedro Barros, Por, 3:38.29

35. Hélio Fumo, Por, 3:40.57

43. Bruno Silva, Por, 3:47.13

Femininos:

1 Denisa Ionela Dragomir, Rom, 3:49.23

2. Barbora Macurova, Che, 3:51.22

3. Emilia Brangefalt, Sue, 3:54.52

(...)

30. Mary Vieira, Por, 4:24.32

36. Inês João, Por, 4:33.18

38. Mariana Machado, Por, 4:36.01

41. Nádia Casteleiro, Por, 4:37.47

Corrida longa:

Masculinos:

1. Adamm Peterman, EUA, 7:15.53

2. Nicolas Martin, Fra, 7:28.44

3. Andreas Reiterer, Ita, 7:36.50

(...)

30. Miguel Arsénio, Por, 8:28.36

49. Hugo Gonçalves, Por, 8:49.52

54. Bruno Sousa, Por, 9:03.08

68. Carlos Ferreira, Por, 9:31.43

Femininos:

1. Blandine Lhirondel, Fra, 8:22.14

2. Ida Nilsson, Sue, 8:34.59

3. Gemma Arenas Alcazar, Esp, 8:46.27

(...)

32. Inês Marques, Por, 9:58.02

36. Paula Barbosa, Por, 10:27.45

50. Lucinda Sousa, Por, 11:26.46