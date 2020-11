Portugal no mapa do Ultra-Trail World Tour

Duas provas portuguesas fazem parte do calendário esta terça-feira anunciado pelo Ultra-Trail World Tour, no qual estão integradas 28 eventos, de 22 países e seis continentes. São elas o MIUT - Madeira Island Ultra Trail (marcado para 17 de abril) e o Whalers' Great Route Ultra-Trail (agendado para 7 de maio), duas provas que continuam num calendário que tem como provas de maior nomeada o Western States100-Mile Endurance Run e o UTMB Mont Blanc.









Note-se que o calendário esta terça-feira divulgado, com arranque em Hong Kong, a 16 de janeiro, e final no Omã, a 3 de dezembro, contempla a entrada de quatro novas provas: Ultra-Trail® Snowdonia (Reino Unido), Kullamannen (Suécia), Tailândia by UTMB (Tailândia) e Panda Trail by UTMB (China).