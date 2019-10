Portugueses estiveram em destaque no Salomon Ultra Pirineu

Foi com resultados francamente positivos que os atletas portugueses saíram este fim de semana do Salomon Ultra Pirineu, um evento de trail que reuniu na zona da Catalunha alguns dos melhores atletas da modalidade, isto num programa no qual estavam contempladas cinco provas (Ultra Pirineu, Trail Pirineu, Sky Piriney, Mitja Pirineu e NIT Pirineu).O grande destaque da comitiva lusa acaba por ser André Rodrigues, que confirmou o estatuto de favorito ao vencer de forma autoritária a prova de 56 quilómetros. O atleta da equipa Prozis venceu com 5:18:17 horas, superando Samuel Dávila (5:19:54) e Tofol Castanyer (5:28:50).Quanto à prova principal, o Ultra Pirineu, houve sete portugueses entre os 100 primeiros, com especial destaque para Hugo Gonçalves, décimo colocado com 11:40:04 horas, a 1:17:09 horas do vencedor, o russo Dmitry Mityaev. De notar que esta foi a prova com mais portugueses presentes (20) e com mais finishers (18).Já na Sky Pirineu, prova que contou com 17 atletas lusos, Emanuel Machado saiu como o melhor colocado, no 62.º posto. Nas senhoras, Sara Brito foi a melhor atleta nacional, com o 22.º lugar final na classificação feminina.