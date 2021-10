Portugueses 'invadiram' e deixaram boa marca na Ultra Sanabria

Cerca de 100 atletas portugueses marcaram na última semana presença na tradicional e cada vez mais importante Ultra Sanabria, uma prova de trail que decorre na zona norte de Espanha (no Parque Natural del Lago de Sanabria y la Alta Sanabria, na província Zamora) e que este ano contou com um total de pouco mais de mil atletas - um recorde absoluto.





Com forte representação nacional (praticamente 10% dos presentes), a prova teve também atletas portugueses em evidência com seis presenças no pódio. A de maior destaque foi a de Bruno Coelho, vencedor da super exigente Glaciar Ultra Trail, uma prova de seis etapas, com um total de 212 quilómetros. O português, da Furfor Running Project, terminou a sua prova com um total de 22:02:18 horas, com mais de 40 minutos de avanço para o segundo colocado, o espanhol Victor del Aguila Pellicer.Quem também subiu ao pódio foram Inês Marques e Mariana Machado, com o segundo e terceiro postos na Ultra Sanabria, uma prova com 110 quilómetros repartidos por três etapas. Inês Marques concluiu a sua prova em 12:36:05 horas, a pouco mais de meia hora da vencedora, a espanhola Oihana Kortazar, ao passo que Mariana Machado concluiu em 13:21:48.Nota ainda para Ruben Veloso, que foi segundo na Gran Trail Sanabria, com 62 quilómetros repartidos por três etapas. O atleta nacional concluiu em 5:14:59 horas, a 21 minutos do vencedor Antonio Martínez Pérez.Por fim, numa prova realizada no derradeiro dia de ação, no domingo, Paulo Monteiro venceu o Gran Premio Diputación, com 3:07:38 horas nos 34 quilómetros de prova numa época única.