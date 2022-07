Portugueses longe dos primeiros lugares nos Europeus Off-Road

Os seis portugueses que esta sexta-feira estiveram em ação nos Campeonatos Europeus Off-Road, em El Paso, na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, terminaram longe dos primeiros lugares.

Em jornada dedicada a corridas de montanha 'up hill', Portugal não apresentou ninguém para os escalões sub-20, sendo Joana Soares a melhor nos escalões seniores, com o 20.º lugar. Joana Soares cumpriu o percurso, que tinha 7,1 quilómetros a subir e fora de estrada, em 56.44 minutos. Mais atrás, Maria Madureira fez o trajeto em 1:00.29 horas, para ser 33.ª. O pódio foi para a suíça Maude Mathys, a austríaca Andrea Mayr e a francesa Christel Dewalle, com as britânicas a venceram coletivamente.

Nos seniores masculinos, Paulo Gomes foi 21.º (49.42 minutos), com mais dois lusos a entrarem até ao 30.º lugar - Rui Muga foi 25.º (49.27) e José Carvalho 26.º (49.45), a contribuírem para o sétimo lugar coletivo. Paulo Macedo, 39.º (51.46), já não pontuou para a equipa. Os primeiros foram o italiano Cesare Maestri, o suíço Dominik Rolli e o espanhol Daniel Osanz. A vitória coletiva foi para a Itália.

Os Europeus Off-Road prosseguem sábado e domingo, com as provas de montanha 'up&down hill' e trail, com a presença de mais seis portugueses.