Saucony renovam oferta com as novas Xodos Ultra 2

A Saucony apresentou esta semana os novos Xodos Ultra 2, um modelo voltado para o trail de longa distância. Com o conforto como maior promessa, estas novas sapatilhas da marca norte-americana surgem renovadas em relação à versão anterior, com menos peso mas com a garantia de manter um desempenho excecional numa variedade de terrenos.Agora com 272 gramas no modelo masculino e 241 no feminino, as Xodus Ultra 2 apresentam uma uma nova malha mais respirável, leve, resistente à abrasão, e que mantém os detritos de fora. O mediopé tem mais sustentação e apoio e a biqueira foi reforçada para proteção adicional debaixo do pé. Na meia-sola, a Saucony mantém a utilização da espuma PWRRUN PB, que combinada com uma estrutura de PWRRun oferece o máximo de retorno de energia e reavivar a passada.À venda por 165 euros, as Xodos Ultra 2 mantêm os 6 mm de drop (calcanhar de 32,5mm/ antepé de 26,5mm) e contam com uma sola com a borracha PWRTRAC de três partes, que oferece uma tração incrível em terrenos irregulares e proteção às rochas e raízes.