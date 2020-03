Serra da Lousã recebe este fim de semana a elite do trail

De novo integrado nas Golden Trail National Series, decorre este fim de semana o Louzantrail, uma das mais importantes provas do calendário do trail nacional que levará à Serra da Lousã alguns dos melhores atletas da modalidade, tanto portugueses como estrangeiros.





Já com lotação esgotada, com cerca de 1400 atletas, o Louzantrail contará com a disputa de várias provas, sendo a principal a dos 30 quilómetros - com 2000 metros de desnível positivo - aquela que contará para o circuito internacional Golden Trail National Series. Para lá desta, há ainda uma prova mais longa, de 44 quilómetros com 3000 metros de desnível positivo.No que a atletas diz respeito, de destacar as presenças da francesa(vencedora dos 42k Marathon Faial Coast to Coast, nos Açores, no ano passado), da russa(quinta no Pisão Extreme) e das espanholas(segunda no Trail Cap de Creus do ano passado),(vencedora dos 48 km do Trail do Porto Moniz),(2.ª na Transvulcania em 2018 e 2019). Quanto à elite feminina nacional, nota para, ambas da Salomon/Suunto Portugal,ouNos homens há vários nomes também a destacar, nomeadamente os noruegueses(vencedor recente na Marathón del Meridiano) e de, isto para lá da forte armada espanhola composta por(3.º no Trail Cap de Creus),. No que a portugueses diz respeito,estarão também presentes, tal como Armando Teixeira e Dário Moitoso.Nota ainda para a presença neste evento, que contará também com uma prova de 18 quilómetros, pela primeira vez de abastecimentos providenciados pela marca de bebidas energéticas Red Bull.