Stian Angermund-Vik vence Louzantrail com novo recorde

O norueguês Stian Angermund-Vik fixou este fim de semana um novo recorde na prova de 30 quilómetros do Louzantrail, a segunda etapa do Golden Trail National Series que levou à Serra da Lousã mais de 1400 atletas provenientes de várias partes da Europa.





Com um tempo de 2:40:12 horas, o atleta nórdico retirou mais de 10 minutos ao anterior máximo e levou para casa um triunfo destacadíssimo, isto numa prova que contou com uns sempre exigentes 2000 metros de desnível positivo. Em segundo ficou o jovem espanhol Yoel Baeza, com 2:48:43 horas, logo seguido por Dário Moitoso, da Azores Trail Run Pro Team, com 2:50:58. No final, o vencedor assumiu-se bastante satisfeito pelo triunfo numa "corrida super divertida", que fez "sempre a sorrir".Já na prova feminina dos 30k, a mais forte foi a espanhola Nuria Clapera, com 3:23:37 horas, à frente das portuguesas Inês João, da equipa Saca Trilhos Anadia, com 3:33:31, e Inês Marques, da Salomon/Suunto Portugal, que finalizou com 3:40:07.E se a distância intermédia deu um novo máximo no masculino, já a mais longa, os 43k com 3200 metros de desnível positivo, contou com um recorde no feminino. A proeza foi conseguida pela espanhola Aroa Sio, que com 5:32:32 horas retirou cerca de 25 minutos ao tempo do ano passado, que lhe valeu um triunfo bem destacado sobre as portuguesas Lucinda Sousa (5:58:20) e Sofia Roquete (6:00:06).Já nos homens a vitória foi para Hugo Gonçalves, com 4:39:32 horas, à frente de Ricardo Silva (4:41:34) e de Guilherme Lourenço (4:43:18).Relativamente às restantes provas, Emanuel Machado e Joana Cordeiro venceram o trail curto, de 18 km, com 1:40:33 e 2:23:06, respetivamente. Já no Youth Trail, de 11 km, uma novidade desta edição, a vitória foi para Tiago Vieira e Diana Gaspar, com 1:02:10 e 1:17:16, respetivamente.