Tiago Romão vence prova de 83 quilómetros do Andorra Ultra Trail

O português Tiago Romão, da Salomon Suunto Portugal, venceu este sábado a prova de 83 quilómetros (a Celestrail) integrada no Andorra Ultra Trail, ao cruzar a linha de meta em 10:34:14 horas, 14 minutos à frente de Júlio da Costa e 33 de Antoni Jiménez.Com a lição muito bem estudada, o atleta português apenas assumiu a liderança à passagem do penúltimo ponto de controlo e acabou por conseguir levar a melhor sobre toda a concorrência, superando com grande autoridade uma prova com um desnível positivo de 5000 metros.Para lá de Tiago Romão, de destacar ainda o quinto lugar de Tiago Cerdeira, com um tempo final de 12:17:30 horas.Para lá da performance de assinalar de Tiago Romão e Tiago Cerdeira, houve também bons resultados portugueses na Maratón dels Cims (42,5km, com 3000m d+), prova na que Luís Mário Fernandes foi terceiro, com 5:07:37. O atleta português fechou o pódio, ficando a 25 minutos do vencedor Albert Rocamora.De notar que o Ultra Trail de Andorra ainda prossegue, pelo que os restantes resultados apenas serão partilhados nas próximas horas.