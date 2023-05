Tudo a postos para mais um Estrela Grande Trail

Realiza-se este fim de semana, de 12 a 14 de maio, mais uma edição do Estrela Grande Trail, um evento que integra os circuitos nacionais da modalidade, que alia a competição ao turismo ativo e de natureza. No programa estarão quatro provas com distâncias que vão dos 15 quilómetros, passando pelos 26 e 49 e acabando nos mais exigentes 85.Este ano, para lá do evento desportivo, o Estrela Grande Trail quer também dar a conhecer o que de melhor há na Serra, conforme explicou Armando Teixeira, em nome da organização da prova. "Este é um fim-de-semana que queremos que seja de desporto em família, aliando o desafio de competir no Parque Natural da Serra da Estrela e de se superar numa das distâncias disponíveis (85, 49, 26, 15 km) ao lazer em família, numa das regiões que mais tem para oferecer em termos de turismo ativo e desportivo", explica."Além da habitual caminhada organizada em parceria com a Geopark e do Estrela Trail Kids, este ano destacamos a parceria com o Projeto Lãnd Week, que arranca precisamente no dia em que termina o EGT – 14 de maio – sendo que o mesmo marcará presença no EGT com ações de promoção que prometem animar os participantes e prepará-los para continuarem a usufruir do que a região tem de melhor para oferecer", destaca Armando Teixeira. O programa, todo em torno da valorização da lã enquanto recurso endógeno sustentável produzido de acordo com os princípios da economia circular, que inclui talks, workshops e exposições, entre outros, está disponível na página oficial do evento "Para nós faz todo o sentido aliarmo-nos a um projeto desta natureza, que, tal como EGT, cumpre o propósito da valorização da Serra da Estrela, dos seus recursos, promovendo a região e promovendo a sua sustentabilidade", justifica Armando Teixeira.Para quem vai participar no EGT e para aqueles que decidirem não perder esta festa, a organização disponibiliza um roteiro com atividades e locais a visitar, do qual se destaca, claro, a Lãnd Week.Da degustação de enchidos – chouriça, farinheiro e morcela –, sem esquecer os queijos de ovelha e de cabra; ao tradicional caldudo, um caldo de castanhas secas (piladas) ou a sopa de abóbora; e sem esquecer as trutas, fário ou arco-íris de produção local; terminando com uma feijoca guisada com carnes de porco, esta é a melhor forma de sentir o sabor à Serra da Estrela.Serradalto (R. 1º de Maio, 6260-101 Manteigas)O Olival (N232, Manteigas)A Cascata (R. 1º de Maio n.º 1, 6260-101 Manteigas)Café Central (R. Bernardo Marcos Leitão 2, 6260-188 Manteigas).- Com vista para o Vale Glaciar, este hotel foi implementado numa ancestral fábrica de Ecolã. EN 232, 6260-162 Manteigas. Hotel da Fábrica - Hotel em Manteigas, situado na ancestral fábrica da Ecolã (negocio.site)– Foi uma das primeira Pousadas de Portugal, que hoje promete história, tradição e conforto rústico, no coração da montanha. EN 232, KM 49,3, Campo Romão 6260-200 Manteigas- Em pleno vale glaciar do Zêzere, em Manteigas, o Vila Galé Serra da Estrela é um hotel de montanha com atividades para toda a família. Caldas de Manteigas - Fonte Santa 6260-013 Manteigas. Vila Galé - Vila Galé Serra da Estrela | Hotéis Vila Galé ( vilagale.com - Iniciativa do Município de Manteigas e da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha que tem como objetivo aportar valor ao território e às comunidades locais, através da inovação, do design e da investigação científica. O projeto pretende afirmar Manteigas como um hub criativo para a inovação e valorização da lã da Serra da Estrela e apresenta um programa de workshops, talks, exposições, concursos de design e residências criativas entre 14 e 21 de maio. Mais informações em https://land-week.com - Burel Factory é a fábrica da Burel Mountain Originals e um registo na história da vila de Manteigas e dos lanifícios portugueses. Amieiros Verdes 6260-028 Manteigas. https://www.burelfactory.com - Situado na zona das Penhas Douradas, consegue-se belíssimas e raras vistas. Dado localizar-se no alto da montanha, consegue-se avistar o casario da Vila de Manteigas, a magnitude do Vale Glaciar do Zêzere e a imponência da Fraga da Cruz. Mais informações - https://cm-manteigas.pt - Antiga lagoa de origem glaciar, o Covão d’Ametade a 1420 metros de altitude, situa-se no sopé do maciço do Cântaro Magro, revestido por relvados naturais (cervunais), onde o Rio Zêzere ganha forma.Daqui se pode contemplar toda a imponência e grandiosidade do afloramento granito, conhecido pelo Cântaro Magro. Mais informações - https://cm-manteigas.pt - Situado na margem esquerda do Rio Zêzere, às portas da Vila de Manteigas, o Parque da Várzea dispõe de zonas de sombra, bar de apoio e um lago artificial. Daqui partem cinco percursos de BTT, com extensões compreendidas entre os 7 e os 65 km, com quatro níveis de dificuldade diferentes, devidamente assinalados no terreno.– Desfrutar da Serra da Estrela com zero emissões de CO2 é a proposta desta empresa fundada por um casal de alentejanos que se apaixonou pela região. https://www.estrelaebike.pt – Percurso circular, de 2,3 km, com início junto à igreja de Santa Maria, na Vila de Manteigas. Ao contemplar a sua paisagem, o visitante depara-se com arruamentos típicos, casas tradicionais e monumentos de fé e religião, património urbano e natural de beleza ímpar. Este e outros percursos em