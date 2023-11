Ultra Blue Island by Azores Trail Run no Top 5 dos Finalistas do Prémio Nacional de Turismo

O Ultra Blue Island by Azores Trail Run afirma a sua posição de destaque como um dos finalistas do Prémio Nacional de Turismo, uma celebração da inovação neste sector. Entre quase 800 candidaturas, este projeto destacou-se, alcançando um lugar entre os cinco melhores na categoria de Turismo Inovador.Criado em 2019, o Prémio Nacional de Turismo homenageia as entidades mais inovadoras e visionárias nas áreas de Turismo Autêntico, Inclusivo, Gastronómico, Inovador e Sustentável. Esta iniciativa é uma parceria entre o Expresso, o BPI, o Turismo de Portugal e a Deloitte, e visa colocar em destaque as melhores práticas e ideias transformadoras no turismo.Na renhida categoria de Turismo Inovador, o júri procurou projetos que se destacassem pela excelência em conectividade, inovação digital, desenvolvimento de conhecimento e redes colaborativas. A seleção foi rigorosa, com um comité a avaliar centenas de candidaturas para chegar ao Top-5. O grande vencedor de cada categoria será revelado na cerimónia de entrega dos prémios, a realizar-se já no próximo dia 29 de novembro.Mário Leal, coordenador do Azores Trail Run?, partilhou o seu entusiasmo com a nomeação: 'Este reconhecimento espelha o nosso empenho e paixão. O nosso objetivo sempre foi criar um evento que não só preservasse a singularidade do nosso património natural e cultural, mas que também fomentasse um futuro mais sustentável.'O Ultra Blue Island não é apenas um evento, mas uma celebração da fusão entre sustentabilidade e inovação. Ele redefine a experiência dos visitantes em relação à cultura e natureza locais, através de percursos de trail de diversas distâncias e uma forte integração com a comunidade local. Um exemplo notável desta integração é a inclusão da tradição baleeira açoriana, um elemento cultural distintivo da região."