UTMB: Francisco Freitas termina no top-20

O madeirense Francisco Freitas foi o melhor português na edição deste ano do mítico Ultra-Trail du Mont-Blanc, ao terminar a prova de 170 quilómetros (com 10 mil metros de desnível positivo) no 20.º posto. O atleta luso, do ACD Jardim da Serra, precisou de 24:24:19 horas para completar o sinuoso percurso alpino, a 4:10:12 horas do vencedor, o espanhol Pau Capell (20:19:07).Para lá deste, também houve mais três portugueses no top-100: Paulo Dias (53.º, com 27:17:38), Paulo Batista (65.º, com 27:39:39) e Nelson Amaral (74.º, com 28:31:45).Lembre-se que nas outras provas deste mega evento também tinha havido bons resultados nacionais, com três top-10 nas classificações absolutas e também uma vitória numa categoria etária.