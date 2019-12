Whaler's Great Route passa a integrar o Ultra Trail World Tour

A prova Whaler's Great Route, que decorrerá na ilha do Faial, nos Açores, vai fazer parte do Ultra Trail World Tour, juntando-se ao Madeira Island Ultra Trail (MIUT), no circuito mundial de trail run.

A Whaler's Great Route, organizada pela Azores Trail Run, vai ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de maio do próximo ano, contando com uma distância de 118 quilómetros para a etapa mundial e de 65, 42, 25 e 11 quilómetros para outras competições.

A prova açoriana junta-se à etapa madeirense do MIUT, que já constava do circuito internacional e que está marcada para o dia 25 de abril de 2020.

Nesta edição, o MIUT contemplará as distâncias de 115, 85, 60, 42 e 16 quilómetros.

As duas provas portuguesas vão ser as etapas nove (a MIUT) e 10 (Whaler's Great Route) do circuito que engloba 28 competições e que tem início em janeiro de 2020 em Hong Kong e término em dezembro, em Omã.

O Ultra Trail World Tour é o circuito internacional de longas distâncias de trail run.