Windmills Trail consagrou novos vencedores da Taça de Portugal de trail

António Almeida e Paula Soares venceram este fim de semana a final Taça de Portugal de Trail da Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), realizada no sábado na ilha Graciosa, nos Açores, integrada na segunda edição do Windmills Trail, um evento com a chancela Azores Trail Run.António Almeida (Clube Desportivo Espite) concluiu o exigente percurso, com cerca de 40 quilómetros e 1800 metros de desnível positivo, em 3:16.31 horas, relegando Rúben Veloso e Paulo Mesquita, ambos da FurFor Running Project, para os segundo e terceiro lugares, a 1.14 e 7.45 minutos, respetivamente.Já nas senhoras, Paula Soares (Associação Desportiva de Amarante) cruzou a linha de meta em 3:55.38 horas, superando Cristina Arreiol (FurFor Running Project) e Lucinda Sousa (Gondomar Futsal Clube). A segunda colocada finalizou a 6.42 minutos da vencedora, ao passo que a terceira acabou a 7.41.Além desta prova decisória, houve também uma corrida aberta na mesma distância da Taça de Portugal, isto para lá de dois eventos mais curtos, de 20 km e 12 km. No total, foram cerca de 130 os atletas a percorrer os trilhos graciosenses.Mário Leal, coordenador do Azores Trail Run, mostrou-se bastante satisfeito com o resultado do evento. "Para a organização, mais importante do que a competição desportiva é a possibilidade de oferecer a estes atletas uma experiência única, dando-lhes a conhecer uma ilha cheia de potencialidades para a prática desportiva e não só, que vale a pena visitar em qualquer altura do ano", disse.Por parte da ATRP, Rui Pinto destacou a importância de voltar a colocar nos trilhos as provas e a forma como as organizações têm dado resposta às novas necessidades. "Felizmente foi possível termos uma época com alguma normalidade, dentro, naturalmente, das contingências conhecidas de todos. Para clubes, atletas e organizadores, o interregno competitivo foi difícil, e os desafios para voltar à competição foram enormes. Hoje, penso que é seguro dizer que poderemos continuar a apostar na modalidade, tomando as precauções necessárias para que todos possam continuar a desfrutar dos nossos fantásticos trilhos em segurança", frisou.