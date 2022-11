Jorge Pina: «Desporto foi a minha salvação e meteu-me no caminho certo»

Jorge Pina é um exemplo dos efeitos positivos que o desporto pode ter nas nossas vidas. Da capacidade que a atividade física tem para nos ajudar mesmo nos momentos mais difíceis. O antigo atleta paralímpico tem uma associação em seu nome, que tem como propósito ajudar os mais novos a ter um propósito de vida e no desporto uma via de escape. Tal como aconteceu com o próprio, que viu a carreira no boxe ser travada em 2004, depois de ter ficado cego num treino. Foi aí que surgiu a corrida e, depois, a ideia de criar a referida Associação Jorge Pina. "Quando perdi a visão o desporto foi a minha salvação para me encontrar. Tem sido sempre assim na minha vida, sempre de mão dada ao desporto. É nele que vou buscar a força, alegria e felicidade", confessa o atleta.Exemplo pela sua superação, Jorge Pina prontamente aceitou o nosso convite para ser um dos embaixadores da ‘nossa’ São Silvestre e é com bons olhos que vê o crescimento da corrida em Portugal. "Há alguns anos estávamos piores. As oportunidades têm aumentado, antes não se via ninguém a correr na rua ou mesmo provas de atletismo", aponta.