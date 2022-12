Ângelo Pereira: «Vai ser um dia de festa e alegria na cidade»

O último dia do ano em Lisboa já tinha uma festa ao final da noite, com a tradicional celebração da entrada no novo ano, mas em 2022 contará com um ingrediente extra: a realização, pela manhã, da São Silvestre El Corte Inglés. Será, por isso, um dia de festa de princípio a fim, como apontou o vereador camarário Ângelo Pereira."Dia 31 vai ser um dia de festa e alegria. Vamos começar com uma manhã desportiva, com a São Silvestre El Corte Inglés, uma prova para vários públicos e ritmos, e terminamos com a festa de final de ano, na Praça do Comércio, também com vários ritmos, muita e boa música. Vai ser um dia de festa e alegria na cidade", prometeu o vereador da Câmara Municipal de Lisboa.Por outro lado, de olho em 2023, Ângelo Pereira fez dois desejos. "Um ano mais saudável, com muita prática desportiva. Mas também, depois de termos passado um 2022 com clima de extremos, com muito calor e muita, desejo que em 2023 haja mais sustentabilidade ambiental, com mais medidas que combatam as alterações climáticas, porque temos que ter essa preocupaçãpo presente. Que em 2023 haja menos chuva e menos calor no verão, porque o impacto está a ser muito negativo na cidade, no país e no mundo. São estas duas vertentes que desejo para 2023."