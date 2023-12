Anjos sem despiques e com foco na inspiração: «É importante mostrar que não existem impossíveis»

A viver um final de ano sempre frenético - com muitos concertos e eventos promocionais -, Nelson e Sérgio Rosado nem hesitaram quando foram desafiados pora marcar presença na São Silvestre El Corte Inglés e ser, também, embaixadores da prova. A poucos dias da prova, os dois elementos dos Anjos garantem que não haverá qualquer despique entre ambos e que, no fundo, vão encarar a prova com propósitos claros: fazer algo pela sua saúde, divertirem-se e darem um bom exemplo."Não há despiques a nenhum título. O Sérgio está num patamar diferente. Para nós, o final de ano é o outro verão, com festas de natal e de promoção. O Sérgio provou [com o IRONMAN] que não existem impossíveis. E conseguiu meter-me o bichinho da corrida. Agora quero aprender a correr. Já tenho um treinador - o Sérgio Santos -, que vai meter-me a perceber o que tenho de mudar e alterar. Acho que devemos praticar desporto, mas com conforto. Não vou virar atleta profissional aos 50 anos. O objetivo agora é terminar os desafios, o próximo é já no domingo. Acho que estou minimamente preparado. Vou divertir-me, vou falar com as pessoas, sou um fala-barato! É espectacular. Será um momento de convívio, um hino do desporto e à vida", considerou Nelson Rosado.Sérgio Rosado, já recuperado de uma paragem forçada devido a uma lesão contraída no IRONMAN Cascais, fala em "juntar o útil ao agradável". "Somos uma referência na nossa área, o nosso canal de comunicação é importantíssimo e, no que depender da nossa parte, iremos fomentar a importância do desporto no nosso dia a dia. Fazemos muitas coisas. O importante é manterem-se ativos. E nós faremos isso quando a nossa vida permitir. Esta altura é complicada, mas é importante mostrar que não existem impossíveis".Nem mesmo quando é necessário conciliar a agenda preenchida de dezembro. "Tivemos sete concertos até agora, mas mais do que isso foram as ações promocionais e os eventos. Participar nesta prova é uma carolice, vai sair-nos do pelo, mas vai ser giro, vai valer a pena", atirou Nelson Rosado, que ao lado do irmão, no domingo de manhã, dia de prova, terá a festa de natal da Anjos Academia de Música.Será mais um dia preenchido, mas com o propósito claro de passar a mensagem mais importante: de que a atividade física é algo fundamental nas nossas vidas.