Armando Aldegalega: «Fico ainda com mais vontade de continuar a viver!»

Aos 82 anos, Armando Aldegalega continua a ser um exemplo. Continua a correr, a participar em provas e a espalhar a sua boa disposição. Este sábado, no último dia do ano, não foi diferente. Esteve presente na São Silvestre El Corte Inglés e, no final, assumiu ter sofrido na segunda metade do percurso... mas assume querer repetir."A primeira parte correu lindamente, até achei que ia a andar de mais. Mas a parte final é dura. Mas tem de ser. É um percurso bonito, espectacular, dentro da cidade e além disso o tempo ajudou-nos. Espero que no próximo ano estejamos cá outra vez", começou por dizer o atleta, de 82 anos, que aproveitou para destacar o ambiente "de grande fraternidade, magnífico". "Foi lindo. Foi bom acabar o ano com esta alegria, com esta juventude. Desejo a todos um bom ano de 2023", desejou.Antes da corrida, Armando Aldegalega foi homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa, algo que deixou o emblemático atleta emocionado. "Foi uma emoção e grande honra ser homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo presidente Carlos Moedas. É um prémio que vou sempre guardar na minha memória. Muito obrigado!""Acabar o ano a competir, a confraternizar com toda esta juventude e alguns da minha idade, é um orgulho imenso e fico ainda com mais vontade de continuar a viver!", finalizou.